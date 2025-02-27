Студентка перевела мошенникам деньги родителей

По данным МВД Карелии, 19-летняя студентка одного из учебных заведений Санкт-Петербурга обратилась в полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что стала жертвой аферистов, которые ввели ее в заблуждение.

Во время учебы студентке пришло сообщение, якобы от руководителя учебного заведения, с просьбой пройти процедуру регистрации студентов. Для этого требовалось перейти по ссылке и ввести коды из SMS. Как только она выполнила инструкции, ей позвонили представители портала «Госуслуги», сообщив, что ее «личный кабинет» взломали злоумышленники, а средства находятся под угрозой.

Затем с девушкой связались люди, представившиеся сотрудниками Центробанка, полиции и ФСБ. Под предлогом защиты сбережений они убедили ее перевести личные деньги на «безопасные счета». Более того, аферисты уговорили студентку перечислить туда же средства ее родителей, к банковскому счету которых у нее был доступ.

Под давлением мошенников девушка вернулась в Петрозаводск, где нашла все домашние сбережения и также перевела их на указанные счета. Общий ущерб составил 640 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.