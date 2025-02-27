Ночью на трассе «Кола» опрокинулся автомобиль, травмированы трое

Сегодня ночью в Олонецком районе произошла авария с пострадавшими. Подробности ДТП раскрыли в дорожной полиции.

27 февраля около 4 часов ночи на 283 км трассы «Кола» автомобиль «Фольксваген Пассат» съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным выводам Госавтоинспекции Карелии, 32-летний водитель, двигаясь из деревни Коткозеро в сторону Олонца, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением.

Итог – травмы у самого водителя и двух пассажиров – 20 и 27 лет. Все пострадавшие в ночной аварии – местные жители. ГАИ проводит проверку.