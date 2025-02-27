Новый лимит на парковку в торговом центре удивил петрозаводчан

Нововведения на парковке торгового центра на проспекте Ленина в Петрозаводске активно обсуждают в соцсети.

«Парковка в «Макси» бесплатная теперь только 1 час, далее 120р/час. Об изменениях нигде не уведомляют, только маленькая табличка на въезде, которую не видно особо», - написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Некоторые пользователи опубликовали парковочные билеты.

фото пользователей VK-группы «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Судя по комментариям, еще вчера посетители могли оставить свой автомобиль на два бесплатных часа на парковке, но с 27 февраля бесплатным стал только один час. Для некоторых посетителей это оказалось неприятным сюрпризом.

«Я тоже сегодня знатно выпала. Кстати на въезде такой информации не нашла нигде. Нашла только у терминала оплаты. И то, когда с меня неплохо денег содрали», - написала девушка.

«Мало того что на улице парковки нет, так еще и ограничивают на час!» - высказали недовольство некоторые пользователи.

Также в комментариях написали, что шлагбаум на выезд сегодня был открыт.

фото пользователей VK-группы «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Информация о тарифах появилась сегодня в VK-сообществе торгового центра. В течение дня с семи до 22 первый час парковка для посетителей предоставляется бесплатно, затем придется платить по 120 рублей, ночью час парковки обойдется в 100 рублей. Также предусмотрен абонемент на парковку.