У Минприроды Карелии нет денег для сноса незаконных построек

Решение Кемского городского суда о сносе незаконных строений около озера Поньгома вступило в силу 12 декабря 2024 года, у Минприроды есть шесть месяцев для исполнения судебного вердикта — до 12 июня 2025 года. Однако снести самовольные постройки не на что.

«На сегодняшний момент источник финансирования работ по сносу незаконных строений, расположенных вблизи озера Поньгома Кемского района, не определен»,

- отмечает министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская.

Напомним, что в прошлом году прокуратура совместно с МВД провели проверку и выяснили, что вблизи озера Поньгома Кемского района незаконно построены две избы, две беседки, две хозяйственные постройки и два туалета. Кемское центральное лесничество никаких разрешительных документов на строительство не выдавало. Полиция не смогла определить собственника самовольных построек. Однако отправила документы в суд.

В Минприроды Карелии отмечают, что «необходимо проведение работ по заключению государственного контракта со специализированной организацией, а это требует значительных временных затрат». Кроме того, лесной участок, на котором выявлены незаконные строения, находится в достаточном удалении от автомобильной дороги, и необходимо перемещение по водному объекту, что приведет к увеличению стоимости затрат на осуществление работ по сносу.