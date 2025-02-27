Мошенники решили использовать Масленицу, чтобы воровать деньги

Россиян попросили быть бдительнее во время Масленицы, не вводить личные данные на сайтах, которые обещают бонусы. После этого мошенники лично связываются с жертвой и убеждают ее отдать деньги, об этом сообщают "Известия".

Аферисты начали создавать сайты, которые похожи на ресурсы реально существующих компаний. В оформлении злоумышленники используют элементы, связанные с Масленицей. Посетителям сайта предлагают ввести имя, фамилию и телефон, чтобы потом найти себя в списках для предоставления бонусов.

Как только жертва оставляет свои данные, ей звонит мошенник и уговаривает внести "депозит" для покупки акций. Эти деньги потом пропадают. Россиян просят быть внимательнее и не вестись на такие уловки.