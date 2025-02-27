Трактор снес скульптуры «Гипербореи» на Онежской набережной

Снежные и ледовые скульптуры «Гипербореи» исчезли с Онежской набережной в Петрозаводске.

Вечером 27 февраля трактор планомерно снес сперва ледовые, а затем и снежные творения мастеров. Они простояли на набережной около трех недель.

Скульптуры демонтируют ежегодно в определенное время, чтобы при естественном разрушении они не причинили вреда кому-нибудь из жителей или гостей карельской столицы.

Напомним, основной день «Гипербореи» в этом году пришелся на субботу, 8 февраля. Праздник собрал на набережной тысячи горожан.