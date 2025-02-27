27 февраля 2025, 20:22
Незаконную свалку обнаружили под Петрозаводском
Прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку на землях лесного фонда в Прионежье
Фото прокуратуры Карелии
На землях лесного фонда вблизи поселка Новая Вилга в Прионежском районе обнаружена несанкционированная свалка. Об этом сообщает прокуратура Карелии.
Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие живущих поблизости людей, отметили в надзорном ведомстве. При этом ответственные лица не торопятся убирать отходы.
В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие Минприроды Карелии незаконным и обязать чиновников ликвидировать свалку. Суд встал на сторону надзорного органа.