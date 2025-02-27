27 февраля 2025, 20:06
Общество

Россиянин менял телефонный тариф и стал бездомным

Мошенники обманули жителя Екатеринбурга, притворившись сотрудниками мобильного оператора
Фото: unsplash

В Екатеринбурге мужчина получил звонок якобы от мобильного оператора и согласился поменять тариф, однако стал после этого бездомным. Жертва продала жилплощадь, отдала деньги аферистам и осталась без крыши над головой, об этом сообщает Lenta.ru.

Впервые мошенники позвонили мужчине еще осенью, причем с четырехзначного номера. Тогда жертва согласилась на условия аферистов и продиктовала код из СМС. После этого мужчина получил другой звонок: лжесиловик сообщил о кредите, который незаконно оформили. 

Пострадавшему предложили оформить кредит и продать две квартиры, чтобы исправить ситуацию. Мужчина поступил согласно инструкциям мошенников, передал им деньги, но в итоге остался без жилья. Сейчас пострадавшему помогает социальный фонд. 

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Россия
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