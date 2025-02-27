В Карелии стали больше тратить на красоту

В России наблюдается тенденция роста цен на услуги салонов красоты. Теперь средний чек за косметические услуги составляет 2,8 тысячи рублей, что больше на 13%, чем в прошлом году, об этом сообщает РБК Карелия.

На чек влияет выбор мастера. Чем выше профессиональные навыки, тем услуги обходятся дороже. Выбор более опытного мастера увеличивает чек примерно на 20-25%. В некоторых парикмахерских стрижки подорожали почти на 50%, что связано с инфляцией и более высоким спросом у клиентов.

Рост цен в салонах красоты обусловлен тем фактом, что подорожали расходные материалы. Также отмечается, что за прошедший год выросла цена на аренду помещений.