27 февраля 2025, 19:30
В Карелии стали больше тратить на красоту
В среднем чек на косметические процедуры вырос на 20%
unsplash // engin akyurt
В России наблюдается тенденция роста цен на услуги салонов красоты. Теперь средний чек за косметические услуги составляет 2,8 тысячи рублей, что больше на 13%, чем в прошлом году, об этом сообщает РБК Карелия.
На чек влияет выбор мастера. Чем выше профессиональные навыки, тем услуги обходятся дороже. Выбор более опытного мастера увеличивает чек примерно на 20-25%. В некоторых парикмахерских стрижки подорожали почти на 50%, что связано с инфляцией и более высоким спросом у клиентов.
Рост цен в салонах красоты обусловлен тем фактом, что подорожали расходные материалы. Также отмечается, что за прошедший год выросла цена на аренду помещений.