Взрывы прогремят в пятницу под Петрозаводском

В пятницу, 28 февраля, в Прионежском районе прогремят взрывы. Об этом сообщает паблик администрации Деревянки.

По данным источника, на карьере «Голодай Гора», который расположен на территории поселка, будут проводиться взрывные работы. Они намечены на период с 9 до 20 часов.

Один продолжительный сигнал будет извещать о подготовке к проведению взрывных работ. Два продолжительных сигнала - начало работ. Три коротких сигнала - окончание взрывных работ.