Жительница Карелии выиграла миллион рублей в лотерею

Жительница Карелии купила на почте лотерейный билет и выиграла миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей.

Женщина часто покупает билеты и на почте ее знают, как удачливую. Она часто выигрывает по 2 тысячи, иногда по 10 тысяч рублей. Иногда сотрудники просят пенсионерку выбрать для них билет, но женщина отказывается, так как волнуется, что выигрыш может не случиться, а люди обидятся.

Как признается пенсионерка, она играет не ради крупных выигрышей, а ради удовольствия. Когда получает пенсию, покупает один-два билета, чтобы поднять себе настроение и попытать удачу. Она считает, что важно полагаться на внутренние ощущения. В какие-то дни ей просто кажется, что удача рядом, на работе коллеги говорили, что у нее хорошая интуиция.

Выигрышный билет, который принес миллион, женщина выбрала спонтанно. У нее было 400 рублей, она добавила еще 100 и купила первый попавшийся билет моментальной лотерее. Деньги хочет отдать дочери, которая воспитывает внучку.