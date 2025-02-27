Минздрав Карелии анонсировал ремонт больниц и закупку оборудования

В этом году в Лоухском районе начнется капитальный ремонт Центральной районной больницы в поселке Лоухи и ее отделения в поселке Чупа. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Также ремонтные работы пройдут в поликлинике поселка Пяозерский и фельдшерско-акушерских пунктах в поселках Амбарный и Софпорог.

Помимо ремонта, медучреждения района получат 16 единиц нового оборудования. В список вошли автоматический анализатор газов крови, электролитов и глюкозы, хирургический электрокоагулятор, аппарат для флюорографии, УФ-коротковолновый облучатель и аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности.

Михаил Охлопков также представил план модернизации системы здравоохранения региона до 2030 года. Согласно плану, в Лоухском районе закупят 53 единицы медицинского оборудования, включая рентген-аппараты и маммографы, а также пять единиц транспорта.

Капитальный ремонт проведут в поликлинике и ЦРБ поселка Лоухи, поликлинике и корпусе ЦРБ в Чупе, поликлинике в Пяозерском и ФАПе в Малиновой Варакке.