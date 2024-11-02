Выбор редакции: перемены погоды, кому платят хорошо, смерть на дороге

Дневной стационар при Пряжинской районной больнице закрывается. Новость о том, что столь необходимый пациентам кабинет закрывается, они приняли совсем нерадостно. В больницу «одного дня» приезжают жители всего Пряжинского района. Здесь им ставят капельницы, уколы, делают процедуры, назначенные врачом.

Смертность в республике в 2,1 раза превышает рождаемость. Население Карелии продолжает сокращаться.

Закончено расследование дела о трагической аварии на дороге Петрозаводск–Суоярви, произошедшей в феврале. 39-летнего мужчину обвиняют в нарушении ПДД, что повлекло за собой гибель трех человек.

В Карелиястате рассказали, в каких отраслях в Карелии самые высокие зарплаты. Представленные цифры относятся к августу. Разброс от 93 и до 118 тысяч.

Ноябрьский морозец продержится недолго. С середины недели нам обещают потепление.

Аптеку в Петрозаводске проверят после сообщений о невыдаче лекарств для детей, страдающих от артрита. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

На Сегозере все еще ищут пропавшего мужчину. Он вместе с товарищем и его сыном поехали на рыбалку, но разыгрался шторм. Один мужчина погиб, ребенок добрался до острова. Супруга пропавшего мужчины не теряет надежды.

«Символический» налог для туристов введут на севере Карелии. Вырученные деньги хотят тратить на развитие Беломорского округа.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.