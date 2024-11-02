02 ноября 2024, 16:22
Прокуратура проверит аптеку, в которой нет лекарства для детей
Жители Карелии не могут получить препарат для детей, больных артритом
Прокуратура Петрозаводска выяснит, действительно ли в аптеке нет лекарства для детей, страдающих артритом.
С 20 октября жители Карелии не могут получить в городской аптеке необходимый препарат, так как его попросту нет. О проблеме рассказали журналисты и соцсети.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о лекарственном обеспечении и даст оценку действиям ответственных лиц.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. // фото freepik.com/mrsiraphol