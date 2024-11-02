Население Карелии сокращается на глазах

Население Карелии продолжает сокращаться, причем весьма заметными темпами. Это следует из ежемесячного доклада о социально-экономическом положении РК, который опубликован на сайте Карелиястата.

По данным статистики, в январе-августе в Карелии родились 2796 детей. Это меньше, чем годом ранее (2888). В то же время смертность в этом году выросла. За первые восемь месяцев умерли 5899 жителей республики, а годом ранее за этот период - 5764.

Таким образом, только в январе-августе этого года естественная убыль населения Карелии составила 3103 человека.

Также уточняется, что в этом году в республике умерли 13 детей в возрасте до одного года. В 2023 году ушли из жизни только восемь малышей.

Данные о миграции в свежем докладе Карелиястата не приводятся. В предыдущие месяцы темпы отъезда людей из республики опережали темпы прибытия новых жителей. // Фото «Петрозаводск говорит»