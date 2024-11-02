Дневной стационар в Пряже приостанавливает деятельность

Дневной стационар при Пряжинской районной больнице закрывается. Новость о том, что столь необходимый пациентам кабинет закрывается, они приняли совсем нерадостно. В больницу «одного дня» приезжают жители всего Пряжинского района. Здесь им ставят капельницы, уколы, делают процедуры, назначенные врачом.

«Мне два раза приходилось проходить лечение и исследования в дневном стационаре в Пряжинской больнице. Очень жаль, что он закрывается. На дневном стационаре проходят лечение в основном люди пожилого возраста, как я. К тому же у многих имеются хронические заболевания. Не у каждого пациента есть возможность долго находиться на лечении в больнице: надо топить печки, ухаживать за престарелыми родителями, за животными. Я очень расстроена. Не представляю, как теперь будем делать необходимые процедуры», — посетовала Нина Тараканова.

Главный врач районной больницы в Пряже Валентина Рябова подтвердила, что дневной стационар закрывается предварительно до Нового года, но без медицинской помощи люди не останутся.

«После того как пациенты, которые сейчас находятся при больнице, закончат лечение, стационар встанет на простой. Уколы и капельницы будем делать в процедурном кабинете. Решение закрыть стационар во многом связано с отсутствием финансирования»,

— пояснила главный врач больницы.

Люди отметили, что эффективность терапии, проводимой пациентам в условиях дневного стационара, не хуже, чем при лечении в круглосуточном стационаре, а во многих случаях и удобнее. Они выразили надежду, что после Нового года все вернется на круги своя.//фото Алина Гапеева