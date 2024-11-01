Выбор редакции: новый маршрут, пожары в бывшем кафе и фирменном поезде

В городе заработал новый маршрут №28. Автобусы частного перевозчика связали Соломенное и центр Петрозаводска. На новом маршруте будет применяться регулируемый тариф.

Здание бывшего кафе сгорело в Нижнем Бесовце. Огонь охватил всю площадь одноэтажного строения. В результате здание получило серьезные повреждения. Среди людей никто не пострадал.

В центре города на время праздника изменится схема движения. Временные корректировки коснутся площади Кирова и ряда других улиц.

Жители Карелии продолжают обращаться за помощью к главе Следкома Александру Бастрыкину. Сирота зарегистрирован в доме, который был признан аварийным шесть лет назад, но благоустроенное жилье ему так и не дали.

Горожане собирают подписи за запуск в Тепличный автобуса. Заодно просят поставить и остановку, чтобы было, где ждать транспорт.

Пассажиры фирменного поезда, следующего из Петрозаводска в Москву, пережили не самую приятную ночь. В составе случился пожар. Благо, никто не пострадал, но поезд задержался почти на два часа. Проблема могла быть в электропроводке кондиционера, сейчас причины выясняют.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.