Бастрыкин поручил защитить жилищные права сироты в Надвоицах

Глава Следкома России А.И. Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении жилищных прав сироты в поселке Надвоицы Республики Карелия, сообщает пресс-служба СУ СК по РК.

Житель Надвоиц, являющийся сиротой, обратился в приемную Председателя СК России Бастрыкина. Мужчина имеет постоянное место регистрации в многоквартирном доме в поселке городского типа Надвоицы, 1956 года постройки, признанном аварийным шесть лет назад. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье заявителю не предоставлено. Многочисленные обращения результатов не принесли.

В СУ СК России по Республике Карелии по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК по Республике Карелия Евгению Швецу представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, ранее руководители Карелии отчитались о досрочном исполнении программы расселения ветхого и аварийного жилья. // Фото: Freepik