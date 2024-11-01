Жителей Карелии приглашают на осенний фестиваль «Марьяне»

4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от внешней агрессии польско-литовских интервентов. Этот день является символом сплоченности и единства многонациональных народов страны, напоминанием о том, как важно сегодня объединиться перед лицом угроз и трудностей, работать на общее благо, поддерживать бойцов. Символ праздника – гроздь рябины, которая олицетворяет стойкость, единство и красоту.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах и округах Карелии. Творческие коллективы исполнят известные песни о любви к Родине, жители и гости республики примут участие в интерактивных программах и творческих занятиях, а также познакомятся с работами карельских мастеров декоративно-прикладного искусства. В столице Карелии пройдет традиционное народное гуляние – осенний фестиваль «Марьяне».

Начнутся торжественные мероприятия в 9:00 с божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе. Ее совершит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. В 11:30 начнется крестный ход во главе с Казанским образом Пресвятой Богородицы, подаренным Президентом России Владимиром Путиным Сретенскому храму г. Петрозаводска. Участники шествия пройдут от кафедрального собора по улице Варламова, далее по проспекту Александра Невского и по улице Правды до площади Кирова, где будет совершён праздничный молебен. В связи с перекрытием указанных улиц на время проведения мероприятия изменится схема движения для автомобилей и городского транспорта.

Ключевая часть праздничной программы в Петрозаводске начнется в 12:15 на площади Кирова. Там пройдет концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы и солисты города. Далее начнется народное гуляние в рамках осеннего фестиваля «Марьяне». Со сцены объявят имена победителей конкурсов «Домик для птиц» и «Семейный оберег». Центральным событием праздника станет карельская «Крууга» – символ солнца и единения. Она объединит гостей фестиваля в большом праздничном хороводе.

Горожан, пришедших на праздник, угостят горячим карельским морсом, приготовленным в большом котле. Приобрести свежую выпечку, карельские ягоды и мед можно будет на выставке-продаже «Хлебная душа», а красочные сувениры от карельских мастеров – на ярмарке декоративно-прикладного творчества «Марьяне – рукодельница».

Ко Дню народного единства приурочены и другие мероприятия – Международная акция «Большой этнографический диктант», Всероссийская акция «Ночь искусств», Фотовыставка «Народов много – Родина одна», акция «Окна единства» и другие. Студенты и школьники обсудят значимость единства разных народов на тематических круглых столах и классных часах.

Фото: пресс-служба Правительства РК