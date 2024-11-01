Стало известно, какие слова молодежного сленга используют старшие

Чаще всего российские родители используют сленговые слова «кринж» — его знают 73,5% респондентов — и «вайб» (57,1%). Об этом сообщает издание «Православие и мир». Наименее понятными для старших оказались слова «скуф», «тюбик» и «чечик» — с ними разобрались только каждый 5–10-й родитель.

56,5% российских родителей не против того, чтобы их дети использовали сленг. 14,1% опрошенных с одобрением воспринимают молодежные слова и пытаются сами их использовать, так как им нравится «быть с ребенком на одной волне».

Резко негативно против сленга выступили менее 10% опрошенных родителей — лишь 9,7% отметили, что сленг их «раздражает». // Фото: prostooleh / Freepik