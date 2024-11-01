Опубликованы кадры с места пожара в бывшем кафе под Петрозаводском

Опубликованы подробности пожара, вспыхнувшего в деревне Нижний Бесовец днем 31 октября. Также появились снимки с места ЧП, их выложил паблик отряда противопожарной службы Прионежского района.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:42. На место выехали специалисты из Прионежья и пожарных частей Петрозаводска. На помощь также прибыли сотрудники войсковой части №45121. Всего в ликвидации пожара участвовали 26 человек и восемь единиц техники.

Как сообщалось ранее, горело здание бывшего кафе. Огонь охватил всю площадь одноэтажного строения. В результате здание получило серьезные повреждения. Среди людей никто не пострадал.

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам. Виновные также будут установлены. // Фото отряда противопожарной службы Прионежья