Мужчина был тяжело ранен у собственного дома в Карелии

В Олонецком районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 30 августа в деревне Большаково. Компания из трех мужчин распивала алкоголь на улице около одного из частных домов. В какой-то момент к ним подошел 43-летний местный житель, который стал проявлять агрессию в отношении хозяина дома. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу, а затем нанес один удар ножом в голову.

Попытка убийства не увенчалась успехом, поскольку один из приятелей жертвы выбил нож из рук нападавшего. Пострадавшего госпитализировали, врачи смогли его спасти.

Преступник скрылся, но в скором времени был задержан. Свою вину мужчина не признал. Однако следователи собрали достаточно доказательств. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Hassan Rafhaan