Баня горела в дачном кооперативе под Петрозаводском

Вечером 31 октября на территории республики два раза горели частные бани. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Первый банный пожар произошел в 21 час на территории дачного кооператива Кукко. Когда к месту происшествия прибыли пожарные из Петрозаводска, то в двухэтажной бане горела комната отдыха на первом этаже.

За короткое время специалисты ликвидировали возгорание. В результате ЧП огнем были повреждены полы в комнате отдыха на первом этаже на площади шесть квадратных метров. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода стали причиной пожара в частной бане, который случился уже поздним вечером в Сортавальском районе в поселке Раутакангас.

В результате происшествия в бане было повреждено чердачное помещение на общей площади шесть квадратных метров. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: freepik.com / Ilovehz