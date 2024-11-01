Пожар вспыхнул в общежитии в Карелии

В четверг в 20 часов 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Костомукша поступило сообщение о пожаре в общежитии на проспекте Горняков. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как пожарные из города горняков уже были на месте происшествия. Но к этому времени помощь профессионалов уже не потребовалась. Пожар в комнате на пятом этаже был ликвидирован при помощи подручных средств очевидцами происшествия.

В результате ЧП огнем были повреждены стена и мебель в комнате на общей площади три квадратных метра. По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования, мог загореться чайник.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Quido Jansen