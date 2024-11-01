В отдаленном районе Петрозаводска нет доступного транспорта

В Тепличном нет доступного городского транспорта. Остановки общественного транспорта тоже нет. Чтобы добраться до места, горожанам нужно использовать такси или строить сложный маршрут. Горожане начали собирать подписи. О проблеме рассказали и депутату городского совета Елизавете Васильевой.

Отсутствие автобуса не только создает неудобства людям с ограниченными возможностями, пожилым и семьям с детьми. Но, как указывает депутат, негативно сказывается на экономике района.

«Предприниматели Тепличного сталкиваются с трудностями в найме сотрудников, и теряют потенциальных клиентов, которым трудно добраться до местоположения», - пишет Васильева на своей странице в соцсети.

Подписи будут собирать до 15 ноября теперь уже в трех локациях в столице Карелии. Это Шуйское шоссе, 20, на территории Садового центра, в строении 4 на Зайцева, 72, а также на Ленина, 16, в офисе 17. // фото freepik.com