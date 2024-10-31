Мэр устроила опрос, не включив в список часть районов Петрозаводска

Сити-менеджер Инна Колыхматова рассказала, что рабочие объезды районов карельской столицы являются неотъемлемой частью ее графика.

В ближайшую субботу глава Петрозаводска собралась работать в одном из них. Колыхматова написала, что старается прислушиваться к мнению петрозаводчан и предложила выбрать, какой район требует особого внимания. Опрос появился на официальной страничке сити-менеджера.

В нем всего десять позиций и указаны далеко не все районы города. Об этом мэру уже пишут в комментариях и приглашают приехать в Соломенное и Сайнаволок.

«А почему в опроснике не все районы города? Нет Соломенного, Сулажгоры, СКЗ? Может в них все хорошо, и они не требуют внимания?»

- интересуются в комментариях.

«В список просто изначально не включили ни один из удаленных районов»,

- пишут пользователи.

Добавим, что в опросе также нет Центра, Пятого поселка, района Пески, Тепличного, Томицы, Зимника и Бараньего Берега, Окуньи Тони.

Инне Колыхматовой пришлось срочно объясняться в комментариях. Отсутствие многих районов города она объяснила технической невозможностью:

«Все районы, к сожалению, технически не включить в опрос. Где-то совсем недавно была, какие-то обязательно включим в следующий раз».

Правда, не совсем ясно, почему изначально было об этом сообщить в текстовке публикации или же предложить, какой-то иной формат для опроса горожан. // фото «Петрозаводск говорит»