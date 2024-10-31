Первые жертвы непогоды – грузовик слетел с трассы в кювет

Первые жертвы непогоды замечены на севере Карелии. 29 октября в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» предупреждали о снеге по пути в Костомукшу. Водителей просили быть осторожными и сменить резину.

Сегодня в сообществе опубликован ролик с улетевшим в кювет большегрузом.

«По пути из Косты», - подписана публикация. Обочины на видео все в снегу. // фото стоп-кадр