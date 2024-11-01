Новый автобусный маршрут начал работу в Петрозаводске

С сегодняшнего дня в Петрозаводске начал работу новый автобусный маршрут. Автобус №28 связал Соломенное с центром города.

Как рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова, машины вышли на маршрут по расписанию. Глава города проверила это лично. Она пообещала, что в мэрии будут пристально следить за работой подрядчика, в этом окажут помощь студенты - общественные контролеры.

За неисполнение условий контракта к перевозчику будут применяться штрафные санкции, отметила Колыхматова.

Напомним, на новом маршруте №28 будет работать компания «АТП 2». Этот же подрядчик управляет автобусами №4 и №14. Однако на новом маршруте №28 будет применяться регулируемый тариф, соответственно, администрация города будет иметь рычаги давления на подрядчика. // Фото «Петрозаводск говорит»