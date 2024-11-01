01 ноября 2024, 08:01
В ГАИ обратились к водителям Петрозаводска из-за снегопада
Автомобилистам карельской столицы дали советы по езде в условиях меняющейся погоды
Прошедшей ночью в Петрозаводске шел снег, температура воздуха опустилась до отрицательных значений. В связи с этим дорожная обстановка в городе изменилась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.
В ГАИ посоветовали автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными в условиях меняющейся осенней погоды.
Стражи порядка дали рекомендации водителям. Их просят соблюдать безопасную дистанцию, избегать совершения резких маневров, выбирать скорость в соответствии в дорожной обстановкой. Особенно осторожными стоит быть на мостах. // Фото ГАИ