В ГАИ обратились к водителям Петрозаводска из-за снегопада

Прошедшей ночью в Петрозаводске шел снег, температура воздуха опустилась до отрицательных значений. В связи с этим дорожная обстановка в городе изменилась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

В ГАИ посоветовали автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными в условиях меняющейся осенней погоды.

Стражи порядка дали рекомендации водителям. Их просят соблюдать безопасную дистанцию, избегать совершения резких маневров, выбирать скорость в соответствии в дорожной обстановкой. Особенно осторожными стоит быть на мостах. // Фото ГАИ