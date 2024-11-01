Улицы Петрозаводска обрабатывают противогололедными материалами

1 ноября Петрозаводск начали обрабатывать противогололедными материалами. Работы по муниципальному контракту выполняет прежний подрядчик «Кондопожское ДРСУ».

«Ручники» приводят в порядок остановочные комплексы и убирают мусор с тротуаров, сообщили в мэрии.

За дорогами также присматривают специалисты городского комитета ЖКХ. Петрозаводчанам в свою очередь предлагают звонить и сообщать о плохой уборке в ЕДДС на короткий номер 051 или в ДРСУ по номерам: 8 (8142) 70-35-67 и 8 (921) 222-71-87. // фото VK-паблик администрации города