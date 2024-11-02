Туристический налог введут еще в одном районе Карелии

С 1 января 2025 года в Беломорском округе будут взимать туристический налог. О нововведении сегодня сообщила глава округа Ирина Филиппова. Она не назвала конкретные цифры, но указала, что ставки установлены в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

При этом Филиппова назвала размер налога «символическим». По ее мнению, налог «не отпугнет туристов, а лишь создаст возможность для более устойчивого развития округа».

Деньги, полученные с туристов, собираются направить на развитие туристической сферы, благоустройство общественных мест и пространств. // фото «Петрозаводск говорит»