Выяснилось, как утильсбор на автомобили повлиял на дилерские цены

Цена нового легкового автомобиля в среднем выросла на 2−5% в октябре 2024 года после повышения с 1 октября тарифов утилизационного сбора для легковых автомобилей. Об этом сообщает Газета.Ру.

Рост вроде небольшой, но эксперты говорят, что автопроизводители закладывают в ценник повышение ставок без резких шагов, чтобы выдержать конкуренцию на фоне охлаждения спроса. До конца года новые машины могут подорожать еще на 10%.

Рост цен дилеры объясняют индексацией утилизационного сбора в розничных ценах новых машин, повышенной ключевой ставкой и ослаблением курса рубля.

С 1 октября в России начали действовать новые ставки утильсбора. Изменения произошли по просьбе внутреннего автопроизводителя защитить его от экспансии китайских автокомпаний. По сравнению с прошлыми ставками сбор вырос на 70−85%. С 1 января каждого следующего года платеж будет повышаться на 10−20%. // Фото: Freepik