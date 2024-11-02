За уборку снега в Петербурге студентам готовы платить

По соседству с Карелией серьезно готовятся к предстоящей зиме. Снег может пойти, как всегда, неожиданно. С уборкой сугробов могут помочь студенческие отряды, но не бесплатно.

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что за четыре часа работы будут платить тысячу рублей. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Если убирать снег дольше, то и оплата будет больше. Подрабатывать можно как каждый день, так и несколько дней в месяц. Все будет зависеть от решения самих студентов и нагрузки в вузе. // фото unsplash.com/ Nathan Wolfe