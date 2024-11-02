На экофестивале в Петрозаводске рассказали о купальниках из вторсырья

На экофестивале (0+), который прошел на новой площадке «Зеленый спектр Слюдариума» в Петрозаводске, собралось более двухсот человек. И они удивили организаторов своим низким уровнем экологической грамотности. Горожане не знают, куда сдавать батарейки, не пользуются желтыми контейнерами, не понимают, зачем собирать макулатуру и с чем можно ходить в магазин вместо одноразового пакета.

Авторы интерактивной экспозиции дали им ответы на все вопросы. А еще рассказали, что если сортировать мусор, то он становится вторсырьем. А значит, новым ресурсом для производства.

Наша съемочная группа тоже побывала в «Зеленом спектре Слюдариума» и готова рассказать вам, из каких отходов, например, делают современные купальники и чехлы для телефонов. Смотрите и экопросвещайтесь. Это полезно для всей планеты. // Видео: телеканал "Ника плюс".