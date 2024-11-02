Первую медаль им В.М. Холопова вручили работнику Кондопожского ЦБК

Работник Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (входит в группу компаний «Карелия Палп») Андрей Логвин стал первым обладателем Медали имени Виктора Михайловича Холопова. Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября.

Символично и очень почетно, что медаль, носящую имя одного из легендарных руководителей Кондопожского ЦБК, человека и профессионала, уважаемого в отрасли — Виктора Михайловича Холопова, первым получил сотрудник именно нашего комбината,

— отметил управляющий директор Кондопожского ЦБК Сергей Байдин.

Новая ведомственная награда вручается за вклад в развитие промышленности Республики Карелия.

Я искренне рад вручать этот почетный знак отличия, решение об учреждении которого было единогласно принято главой республики и руководителями крупных предприятий Карелии, около года назад. Сегодня мы награждаем ею работника цеха, который был запущен в эксплуатацию именно под руководством Виктора Холопова. Андрей Логвин более 30 лет трудится на комбинате, руководит бригадой. Благодаря требовательности к себе и к подчиненным возглавляемая им команда достигает высоких показателей качества,

— сказал Министр промышленности и торговли Республики Карелия Денис Гурков.

Напомним, Виктор Михайлович Холопов возглавлял Кондопожский ЦБК с 1955 по 1982 год. Под его руководством пущены в эксплуатацию шесть бумагоделательных машин, построены цеха, реконструирован целлюлозный завод. Производство бумаги на Кондопожском ЦБК увеличилось в 10 раз, а производительность труда — в четыре раза.

В 1969 году кондопожской газетной бумаге — первой в отрасли — был присвоен Государственный знак качества СССР. Комбинат стал одним из основных поставщиков и экспортёров бумаги в Советском Союзе.

Промышленные предприятия – основа экономики нашего региона. Считаю важным, чтобы люди труда – те, кто вносят вклад в благосостояние республики, знали, что их работа важна, нужна и высоко ценима Правительством и жителями Карелии. Я искренне рад, что сегодня мы положили начало доброй и очень значимой для региона традиции – традиции чествовать человека труда,

— отметил Денис Гурков.

Новая республиканская награда, Медаль им В.М. Холопова, может быть вручена работникам промышленных организаций, независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, гражданам, государственным гражданским служащим за развитие Республики Карелия.

Фото: пресс-служба группы компаний Карелия Палп