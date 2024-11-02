На смену морозной погоде придет потепление с дождями

В первые дни ноября Карелию сковал мороз, но это ненадолго.

Легкий морозец продержится до середины следующей недели. По прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», температура будет понижаться до -5, -10 градусов по ночам, а в дневные часы температура воздуха будет в пределах 0, -5 градусов.

С 6 ноября с приходом антициклона начнется потепление. Ожидается, что температура воздуха повысится до 0, +5 градусов. При этом не исключены дождь и мокрый снег. // фото «Петрозаводск говорит»