02 ноября 2024, 06:30
Сегодня на дорогах может быть скользко
2 ноября: прогноз погоды на рабочий выходной от карельских синоптиков
В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, -2, предупредили в карельском гидрометцентре.
По Карелии облачно с прояснениями, утром и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -3, +2.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Суоярви днем 0;
В Кондопоге днем 1;
В Олонце, Сортавале днем +2.
Какую погоду нам обещают в последний месяц перед зимой синоптики, узнали коллеги с «Ники плюс». // фото «Петрозаводск говорит»