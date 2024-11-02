Сегодня на дорогах может быть скользко

В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, -2, предупредили в карельском гидрометцентре.

По Карелии облачно с прояснениями, утром и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -3, +2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Суоярви днем 0;

В Кондопоге днем 1;

В Олонце, Сортавале днем +2.

Какую погоду нам обещают в последний месяц перед зимой синоптики, узнали коллеги с «Ники плюс». // фото «Петрозаводск говорит»