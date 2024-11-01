Снег и легкий морозец обещают в рабочую субботу

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Между тем на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем 0, -2, предупредили в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

По Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -4, -9, днем -3, +2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -6, днем 0;

В Кондопоге ночью -3, днем 1;

В Медвежьегорске ночью -4, днем 0;

В Олонце ночью -4, днем +2;

В Пудоже, Сегеже ночью -5, днем 0;

В Сортавале ночью -2, днем +2;

В Суоярви ночью -4, днем 0.

Какую погоду нам обещают в последний месяц перед зимой, узнали коллеги с «Ники плюс». // фото «Петрозаводск говорит»