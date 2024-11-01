Ноябрь в Карелии обещает быть теплым и малоснежным

В Карелии, по предварительным прогнозам метеослужб, в ноябре не ожидается серьезных снегопадов и морозов. Температура воздуха будет опускаться до -5 градусов, не ниже.

Напомним, что в 2023 году в ноябре выпало 112 мм осадков, что составило 224% месячной нормы. За всю историю регулярных метеонаблюдений, а это более 100 лет, такого количества осадков в последний осенний месяц в Петрозаводске не наблюдалось никогда. Предыдущий абсолютный максимум осадков был зафиксирован в ноябре 1974 года – 97,1 мм.

Высота снежного покрова на конец ноября 2023 года достигала отметки 24 см, но это не рекордные показатели. За последние 30 лет максимальная высота сугробов в ноябре в столице Карелии была в 1995 году и составляла 37 сантиметров. // Видео: телеканал "Ника плюс".