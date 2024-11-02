Прошедший Сирию и СВО офицер пропал на озере в Карелии

На Сегозере в конце октября произошло трагедия. Люди взяли в аренду катер и выехали на рыбалку, с двумя мужчинами был восьмилетний ребенок.

В какой-то момент начался шторм, лодка перевернулась примерно в 400 метрах от берега. До ближайшего острова смог доплыть ребенок, тело его отца позже прибило к берегу. Второй рыбак пропал. Им оказался 37-летний участник нескольких военных кампаний из Ленобласти, недавно вернувшийся с СВО.

По мнению супруги пропавшего, поиски идут вяло. По словам женщины, нет вертолетов или специальной техники, чтобы ускорить поиски.

«Кажется, к этому относятся так, что, мол, рыбаки каждый месяц тонут», - приводит слова женщины портал 47news.ru.

Пропавшего ищут водолазы, спасатели, волонтеры, друзья семьи и несколько неравнодушных местных жителей. Супруга надеется, что ее муж смог выжить.

Мужчина вернулся с СВО, был в Сирии. Он награжден двумя медалями «За отвагу» и тремя орденами Мужества, представлен к четвертому. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»