В Карелии внучка обманула бабушку с дедушкой почти на 4 млн рублей

31-летнюю жительницу столицы Карелии осудили за обман пожилых родных, сообщили сегодня в СК СК по Карелии.

Молодая женщина брала у бабушки и дедушки деньги в долг под предлогом учебу в университете, похода к стоматологу и покупки жилья, но возвращать деньги не собиралась. Затем. По информации следователей, она похитила бытовую технику и банковскую карту, с которой оплачивала покупки и услуги.

Подворовывала и обманывала родных она с апреля 2022 года по август 2023. Пожилым людям был причинен вред на общую сумму 3,7 млн рублей.

В отношении женщины были заведены уголовные дела о краже и мошенничестве. Состоялся суд, ее признали виновной и приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима. // фото freepik.com