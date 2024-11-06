Выбор редакции: крупный улов мошенников и демонтаж моста для поцелуев

Выбрасывать мусор в Карелии оказалось не таким уж безопасным делом. Плюс еще одна фобия. Пудожанку, нет, ее не покусали крысы, но она сильно поранилась, потребовалась даже операция. Женщине должны будут компенсировать моральный вред.

Моста для поцелуев больше нет. Все, что от него осталось, на днях убрали. Как-то не везет городу в последнее время с мостами. То в Якорном парке мост надломится, то на Кургане, то Пименовский чинить надо, а в Соломенном так и вовсе за миллиарды строить. Конюшенный весной тоже оставался закрыт, может, конечно, за лето что-то и поменялось.

Еще одна больная тема для горожан – лестницы. Ступеньки деревянного спуска в районе Достоевского пустились в пляс примерно, как Дональд Трамп в победном танце. Петрозаводчанам, правда, не до танцев, ноги-руки бы сберечь.

Стало известно, как долго продлится ремонт одной из городских магистралей. Потерпеть придется еще две недели. За такое время постараются отремонтировать Соломенское шоссе.

У мошенников крупный улов. Молодой программист из Петрозаводска поверил сообщению от якобы бывшего руководителя и попал в лапы аферистов. Общение продолжалось на протяжении пяти дней – ему запретили пользоваться интернетом и убедили, что телефон на прослушке, еще и угрожали. Итог весьма плачевный – минус почти 7,5 млн рублей.

На трассе «Кола» в Карелии вновь ДТП, и вновь погиб человек. В Сегежском округе, где накануне насмерть разбились двое мурманчан, сегодня погиб 80-летний водитель «Лады».

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.