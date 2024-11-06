Ремонт Соломенского шоссе надеются завершить в течение двух недель

На Соломенском шоссе восстанавливают асфальт. Ранее коммунальщики проводили там работы по присоединению нового района к коммуникациям. Эти работы затянулись.

Восстанавливать асфальт начали во второй половине октября. Часть работ уже выполнена, сообщила сегодня сити-менеджер Инна Колыхматова. Завершить работы должны в течение двух недель.

Мэр назвала дорогу важной, так как она связывает с центром большой район. Она пригрозила, что работы будут принимать строго — «пока качество не будет соответствовать ГОСТу», а для тщательного контроля высверлят керны и пригласят специализированные организации для анализа состава асфальта.