Троллейбусы в понедельник будут ходить реже

Из-за праздника в карельской столице изменили график работы троллейбусов.

4 ноября из-за низкого пассажиропотока троллейбусы будут работать по режиму выходного дня. В мэрии советуют смотреть расписание на сайте «Городского транспорта».

В центре Петрозаводска на время праздничного фестиваля также изменится организация движения. // фото «Петрозаводск говорит»