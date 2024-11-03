03 ноября 2024, 12:37
Троллейбусы в понедельник будут ходить реже
В День народного единства электротранспорт будет ходить по расписанию воскресенья
Из-за праздника в карельской столице изменили график работы троллейбусов.
4 ноября из-за низкого пассажиропотока троллейбусы будут работать по режиму выходного дня. В мэрии советуют смотреть расписание на сайте «Городского транспорта».
В центре Петрозаводска на время праздничного фестиваля также изменится организация движения. // фото «Петрозаводск говорит»