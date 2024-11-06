06 ноября 2024, 15:02
«Мост поцелуев» демонтировали на трассе «Фонтаны»
Упавшая в Лососинку переправа оказалась не подлежащей восстановлению
Висячий мост через Лососинку на трассе «Фонтаны» демонтировали, так как его оказалось невозможно восстановить.
Прихваченную морозцем конструкцию пришлось вытягивать из реки, об этом 5 ноября рассказал депутат Петросовета Андрей Ушаков.
В прошлом году неизвестный срезал и унес трос, который поддерживал переправу. Конструкция провисла, течение ее сорвало. По словам парламентария, восстановить мост не удастся. К вопросу устройства переходного моста через речку Ушаков рассчитывает вернуться уже в следующем году, так как место нравится петрозаводчанам. // фото стоп-кадр