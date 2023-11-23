Подвесной мост на трассе «Фонтаны» рухнул, потому что украли трос

Причину обрушения подвесного моста через Лососинку назвала и.о. мэра Петрозаводска Инна Колыхматова. По ее словам, «постарались» какие-то безответственные граждане – они украли поддерживающий конструкцию трос.

- Из-за этого мост провис и стал касаться воды. Сильный ветер сорвал крону дерева, ее течением прибило к переправе. Мост был закреплен между двух деревьев, после пропажи троса вся нагрузка легла на одно из них. А дальше течение сделало свое дело,

- написала Колыхматова.

Она уточнила, что так называемый Мост Поцелуев расположен на территории Прионежского района. Поэтому мэрия Петрозаводска не может расходовать деньги на его строительство или восстановление.

Волонтеры, которые построили висячую переправу, готовы восстановить ее. Но это сейчас невозможно. Мост отсоединен от левого берега, а его части намертво вмерзли в лед на реке. На странице главы города ВКонтакте опубликовано видео обследования моста.

- Ситуация грустная. Хочется, чтобы каждый из нас уважительно относился к чужому труду. В особенности к тому, что люди совершают безвозмездно, – констатировала Колыхматова. // фото: скриншот видео