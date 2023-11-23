Подвесной мост на трассе «Фонтаны» упал в Лососинку

Подвесной мост на лыжной трассе «Фонтаны» упал в Лососинку. Об этом со ссылкой на петрозаводчан сообщает портал «Карелия news». Переправу через речку в Прионежском районе горожане своими силами построили в минувшем январе, но мост не продержался и года.

Тросы моста были прикреплены к деревьям на берегу, одна ель, которая его держала, рухнула в воду, за ней последовала и остальная конструкция.

Активисты предупреждали чиновников из минприроды о «движении» ели и предложили мост снять, протянуть более длинный трос в лес и закрепить за мощное дерево, а наклонившуюся ель выпрямить.

Из мэрии им ответили, что любой петрозаводчанин может усилить мост сам, не ухудшая его конструкцию и не нанося ущерб природе. // фото с портала «Карелия news»/ Иван Иванов