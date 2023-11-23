Фура и два микроавтобуса столкнулись в Карелии, погибли четверо

Два микроавтобуса и фура столкнулись на автодороге «Кола» 23 ноября. О страшной аварии сообщили в Telegram-канале «Полиция Карелии».

Двух человек в тяжелом состоянии увезли на «скорой» в больницу, еще четверо погибли на месте. Смертельное ДТП случилось в 15:40 примерно в 40 километрах от Сегежи.

Причины и точные обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. // фото: unsplash.com