Двое жителей Карелии пытались продать наркотики и пойдут за решетку

Двоих жителей Питкярантского района признали виновными в распространении наркотиков и отправили за решетку. До рассмотрения дела с обоими заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Уголовные дела рассматривали в особом порядке, в результате обоих сурово наказали за сбыт наркотических веществ. Они продавали их на территории Питкярантского района.

В итоге одному жителю Питкяранты назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, а второму - по совокупности преступлений - 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. // фото: freepik.com