Мужчина в Карелии обокрал хозяйку и по телефону сообщил ей о краже

Когда жительница одного из поселков Муезерского района была в отъезде, ей позвонил знакомый и рассказал, что кто-то сорвал замок с ее двери. Женщина поспешила домой и увидела, что из квартиры пропала аккумуляторная дрель, сообщили в МВД Карелии.

Кроме того, в холодильнике не было алкогольных напитков, их тоже украли. Оказалось, что квартиру обчистил звонивший хозяйке мужчина.

Ранее он делал у нее ремонт, а потом женщина попросила его чистить снег во дворе в момент ее отъезда. Знакомый отжал навесной замок, обокрал квартиру, а потом позвонил потерпевшей, чтобы отвести от себя подозрения. Возбуждено уголовное дело, его уже направили в суд. // фото: pexels.com